Войти
RusNanoNet.ru

Во ВНИИНМ модернизировали гидрометаллургическую переработку ядерных отходов

557
0
0
Во ВНИИНМ модернизировали гидрометаллургическую переработку ядерных отходов
Во ВНИИНМ модернизировали гидрометаллургическую переработку ядерных отходов.
Источник изображения: rusnanonet.ru

Ученые из Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (ВНИИНМ) разработали новый способ и устройство для кристаллизационного выделения и очистки неразделенной смеси уранила и плутонила.

По словам авторов исследования, разработка может быть использована в гидрометаллургической технологии переработки облученного ядерного топлива при реализации проекта по замыканию ядерного топливного цикла.

Кристаллизационный аффинаж - это последняя стадия гидрометаллургической (водной) переработки отработанного топлива, на которой происходит выделение регенерированного урана или уранплутониевых лигатур. По сравнению с жидкостной экстракцией, применяемой на перерабатывающих предприятиях для доочистки материалов, он имеет ряд преимуществ: оборудование для него занимает меньше места и проще в изготовлении, не требуется много реагентов и образуется меньше жидких радиоактивных отходов.

В отличие от зарубежных разработчиков, предлагающих проводить различные этапы этого процесса в отдельных аппаратах, ученые из ВНИИНМ придумали, как обойтись одной установкой и для кристаллизации, и для промывки продукта. Особенность разработанной ими технологии в том, что после первичного образования кристаллов раствор с оставшимся количеством уранила или смеси уранила и плутонила будет подвергаться вторичной кристаллизации для наиболее полного выделения металлов в продукт, затем образовавшиеся кристаллы первичной и вторичной кристаллизации промывают совместно.

Таким образом, разработка ВНИИНМ дает больший выход продукта и более глубокую степень очистки. "Процесс кристаллизационного аффинажа разрабатывался для очистки и выделения шестивалентных актинидов, как отдельно урана, так и смеси урана, плутония, нептуния и, возможно, в будущем америция. Поэтому наша технология подойдет для переработки ОЯТ реакторов и на урановом, и на уранплутониевом топливе", - пояснила научный сотрудник отдела радиохимических технологий ВНИИНМ Елизавета Филимонова.

Технологию планируют использовать в новых перерабатывающих мощностях ГК "Росатом", в частности в модуле переработки опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором БРЕСТ-ОД-300.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ВНИИНМ Бочвара
Росатом
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
11.04.2019
Khorasan (Иран): Россия участвует в производстве саудовского "мирного атома"?
04.07.2017
Рогозин об оснащении ВМФ ядерными силовыми установками: полный порядок
23.12.2016
На урановых "хвостах" проведут зачистку
19.10.2016
Плутоновые плутни
13.11.2012
Как в августе сорок пятого
16.11.2011
Кадры для атома
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 14:11
  • 19321
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 11:56
  • 9
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 21:12
  • 6
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым