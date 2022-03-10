Во ВНИИНМ модернизировали гидрометаллургическую переработку ядерных отходов.

Ученые из Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (ВНИИНМ) разработали новый способ и устройство для кристаллизационного выделения и очистки неразделенной смеси уранила и плутонила.

По словам авторов исследования, разработка может быть использована в гидрометаллургической технологии переработки облученного ядерного топлива при реализации проекта по замыканию ядерного топливного цикла.

Кристаллизационный аффинаж - это последняя стадия гидрометаллургической (водной) переработки отработанного топлива, на которой происходит выделение регенерированного урана или уранплутониевых лигатур. По сравнению с жидкостной экстракцией, применяемой на перерабатывающих предприятиях для доочистки материалов, он имеет ряд преимуществ: оборудование для него занимает меньше места и проще в изготовлении, не требуется много реагентов и образуется меньше жидких радиоактивных отходов.

В отличие от зарубежных разработчиков, предлагающих проводить различные этапы этого процесса в отдельных аппаратах, ученые из ВНИИНМ придумали, как обойтись одной установкой и для кристаллизации, и для промывки продукта. Особенность разработанной ими технологии в том, что после первичного образования кристаллов раствор с оставшимся количеством уранила или смеси уранила и плутонила будет подвергаться вторичной кристаллизации для наиболее полного выделения металлов в продукт, затем образовавшиеся кристаллы первичной и вторичной кристаллизации промывают совместно.

Таким образом, разработка ВНИИНМ дает больший выход продукта и более глубокую степень очистки. "Процесс кристаллизационного аффинажа разрабатывался для очистки и выделения шестивалентных актинидов, как отдельно урана, так и смеси урана, плутония, нептуния и, возможно, в будущем америция. Поэтому наша технология подойдет для переработки ОЯТ реакторов и на урановом, и на уранплутониевом топливе", - пояснила научный сотрудник отдела радиохимических технологий ВНИИНМ Елизавета Филимонова.

Технологию планируют использовать в новых перерабатывающих мощностях ГК "Росатом", в частности в модуле переработки опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором БРЕСТ-ОД-300.