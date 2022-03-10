США признались в намерениях скрыть результаты ­биоэкспериментов на Украине

Вашингтон пытается не допустить попадания под контроль российских военных неких материалов из лабораторий на Украине, в которых проводились биологические исследования. Такое заявление на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США сделала замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, отвечая на вопрос конгрессменов о наличии биологического или химического оружия на Украине. "На Украине есть биологические исследовательские объекты, - признала она. - Мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Поэтому мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил". Какие именно исследования проводились в лабораториях и чем продиктована такая обеспокоенность США за биологические образцы, Нуланд не пояснила. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выступление Нуланд подтвердило опасения Москвы в том, что США разрабатывают на территории Украины биологические материалы военного назначения. По ее словам, эти данные ранее также подтверждались "оперативным путем и через заявления соответствующих ведомств Украины".

В эфире радиостанции Sputnik дипломат рассказала, что Россия предлагала США сотрудничество в сфере биологических экспериментов на территории стран бывшего СССР, но у американцев "все это было покрыто тайной, все это было засекречено", направлено "на создание новых вызовов и угроз непосредственно для нашей страны и для нашего населения". Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что российские военные вскрыли факты реализуемой на Украине военно-биологической программы, которая финансировалась из США. В частности, сотрудники лабораторий на территории Украины рассказывали, что 24 февраля там в экстренном порядке уничтожали особо опасные патогены, включая возбудителей сибирской язвы, туляремии, холеры, чумы.

Под предлогом борьбы с биотерроризмом американцы контролируют 336 лабораторий в трех десятках государств

По данным, которые озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, на Украине была сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий. Заказчиком исследований, которые там проводились, выступало Агентство по сокращению угрозы при Минобороны США, а объемы финансирования этих исследований достигали 200 миллионов долларов.

Разделяет эти опасения и КНР. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь на брифинге для журналистов призвал США немедленно раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биолабораториях и вирусах, над которыми там велись исследования. Согласно данным китайской стороны, на территории Украины функционировали 26 американских лабораторий и других объектов такого рода. "США, как сторона, обладающая наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними", - подчеркнул дипломат, призвав все стороны "обеспечить безопасность этих лабораторий". Чжао Лицзянь поинтересовался, "в чем истинные намерения США", предположив, что их "военные биологические программы на Украине могут быть лишь верхушкой айсберга". Он напомнил, что под предлогом борьбы с биотерроризмом американцы контролируют 336 лабораторий в трех десятках государств. "Вы не ослышались, 336", - подчеркнул представитель МИД КНР.

Дипломат также указал на военные исследования, которые проводились в биологическом центре Форт-Детрик (штат Мэриленд). При этом, по его словам, США более двух десятков лет в одностороннем порядке отказывают в проверке своих биологических объектов, как расположенных на американской территории, так и за рубежом. В этом контексте в МИД Китая "призвали США предоставить исчерпывающую информацию об их военных биологических программах, а также принять международную верификацию".

Игорь Дунаевский