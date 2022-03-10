Войти
Российская газета

США признались в намерениях скрыть результаты ­биоэкспериментов на Украине

543
0
0

Вашингтон пытается не допустить попадания под контроль российских военных неких материалов из лабораторий на Украине, в которых проводились биологические исследования. Такое заявление на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США сделала замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, отвечая на вопрос конгрессменов о наличии биологического или химического оружия на Украине. "На Украине есть биологические исследовательские объекты, - признала она. - Мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Поэтому мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил". Какие именно исследования проводились в лабораториях и чем продиктована такая обеспокоенность США за биологические образцы, Нуланд не пояснила. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выступление Нуланд подтвердило опасения Москвы в том, что США разрабатывают на территории Украины биологические материалы военного назначения. По ее словам, эти данные ранее также подтверждались "оперативным путем и через заявления соответствующих ведомств Украины".

В эфире радиостанции Sputnik дипломат рассказала, что Россия предлагала США сотрудничество в сфере биологических экспериментов на территории стран бывшего СССР, но у американцев "все это было покрыто тайной, все это было засекречено", направлено "на создание новых вызовов и угроз непосредственно для нашей страны и для нашего населения". Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что российские военные вскрыли факты реализуемой на Украине военно-биологической программы, которая финансировалась из США. В частности, сотрудники лабораторий на территории Украины рассказывали, что 24 февраля там в экстренном порядке уничтожали особо опасные патогены, включая возбудителей сибирской язвы, туляремии, холеры, чумы.

Под предлогом борьбы с биотерроризмом американцы контролируют 336 лабораторий в трех десятках государств

По данным, которые озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, на Украине была сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий. Заказчиком исследований, которые там проводились, выступало Агентство по сокращению угрозы при Минобороны США, а объемы финансирования этих исследований достигали 200 миллионов долларов.

Разделяет эти опасения и КНР. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь на брифинге для журналистов призвал США немедленно раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биолабораториях и вирусах, над которыми там велись исследования. Согласно данным китайской стороны, на территории Украины функционировали 26 американских лабораторий и других объектов такого рода. "США, как сторона, обладающая наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними", - подчеркнул дипломат, призвав все стороны "обеспечить безопасность этих лабораторий". Чжао Лицзянь поинтересовался, "в чем истинные намерения США", предположив, что их "военные биологические программы на Украине могут быть лишь верхушкой айсберга". Он напомнил, что под предлогом борьбы с биотерроризмом американцы контролируют 336 лабораторий в трех десятках государств. "Вы не ослышались, 336", - подчеркнул представитель МИД КНР.

Дипломат также указал на военные исследования, которые проводились в биологическом центре Форт-Детрик (штат Мэриленд). При этом, по его словам, США более двух десятков лет в одностороннем порядке отказывают в проверке своих биологических объектов, как расположенных на американской территории, так и за рубежом. В этом контексте в МИД Китая "призвали США предоставить исчерпывающую информацию об их военных биологических программах, а также принять международную верификацию".


Игорь Дунаевский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
ЯО
Похожие новости
10.03.2022
США создавали на Украине чудовищную угрозу России
04.03.2022
Операция на истощение
04.06.2021
Почему Россия резко отреагировала на учения Sea Breeze 2021
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
08.02.2017
Основы военной мощи России: букварь для новой администрации (The National Interest, США)
09.06.2015
Туманное будущее нового поколения российской военной техники. Часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 14:11
  • 19321
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 11:56
  • 9
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 21:12
  • 6
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым