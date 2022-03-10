СМИ США: Современные технологии дают 60-летним бомбардировщикам B-52 новую жизнь

Источник изображения: topwar.ru

Американская авиастроительная компания Boeing и расположенный в Соединенных Штатах филиал британского производителя Rolls-Royce приступили к работе над новым двигателем для самолетов стратегической авиации B-52, которые служат ВВС США с 50-60-х годов прошлого столетия. Компании-партнеры должны выполнить задачи по созданию, внедрению и выпуску в промышленных масштабах силовых установок до 2026 года.

Как сообщает американский журнал Defense News, об этом шла речь на совместной пресс-конференции, которую организовали два промышленных гиганта.

В СМИ США отмечают, что будет произведено 650 новых двигателей для старых «стратегов». Таким образом, современные технологии дают как минимум 60-летним бомбардировщикам новую жизнь. Предполагается, что после модернизации они еще послужат ВВС США как минимум до 2050-х годов.

Источник изображения: topwar.ru

По мнению менеджера по стратегическому развитию и инвестициям «Боинга» Роберта Гасса, откладывать работу по усовершенствованию бомбардировщиков нельзя, так как потом будет поздно.

На самолеты установят двигатели F130, выпускаемые фирмой Rolls-Royce. Все проектные работы, необходимые для их создания и интеграции в конструкцию самолета, велись с использованием 3D-моделирования.

Переход на другие двигатели позволит увеличить дальность полета бомбардировщика и улучшит ряд других характеристик. Кроме того, будут снижены расходы на топливо и техническое обслуживание.