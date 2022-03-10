Войти
Военное обозрение

СМИ США: Современные технологии дают 60-летним бомбардировщикам B-52 новую жизнь

556
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американская авиастроительная компания Boeing и расположенный в Соединенных Штатах филиал британского производителя Rolls-Royce приступили к работе над новым двигателем для самолетов стратегической авиации B-52, которые служат ВВС США с 50-60-х годов прошлого столетия. Компании-партнеры должны выполнить задачи по созданию, внедрению и выпуску в промышленных масштабах силовых установок до 2026 года.

Как сообщает американский журнал Defense News, об этом шла речь на совместной пресс-конференции, которую организовали два промышленных гиганта.

В СМИ США отмечают, что будет произведено 650 новых двигателей для старых «стратегов». Таким образом, современные технологии дают как минимум 60-летним бомбардировщикам новую жизнь. Предполагается, что после модернизации они еще послужат ВВС США как минимум до 2050-х годов.

Источник изображения: topwar.ru

По мнению менеджера по стратегическому развитию и инвестициям «Боинга» Роберта Гасса, откладывать работу по усовершенствованию бомбардировщиков нельзя, так как потом будет поздно.

На самолеты установят двигатели F130, выпускаемые фирмой Rolls-Royce. Все проектные работы, необходимые для их создания и интеграции в конструкцию самолета, велись с использованием 3D-моделирования.

Переход на другие двигатели позволит увеличить дальность полета бомбардировщика и улучшит ряд других характеристик. Кроме того, будут снижены расходы на топливо и техническое обслуживание.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
Boeing
Rolls-Royce
Похожие новости
25.05.2020
Тендер на новые двигатели для американских стратегических бомбардировщиков В-52Н
30.04.2020
B-52 и новая ремоторизация
27.04.2020
Air&Space (США): реактивный самолет, шокировавший Запад
17.03.2017
Американцы заменят двигатели бомбардировщиков B-52
16.02.2011
Бомбовая расконсервация
27.11.2006
В США составлен рейтинг бомбардировщиков: ТУ-95 на седьмом месте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 14:11
  • 19321
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 11:56
  • 9
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 21:12
  • 6
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым