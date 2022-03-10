МО РФ: Уничтожены 90% зенитных ракетных комплексов Украины

Вооруженные Силы РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили 137 зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300, а также "Бук М-1" и С-125. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, это составляет более 90 процентов от боевого состава украинских ЗРК большой и средней дальности.

Кроме того, по его словам, уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО, что привело к потере боевого управления авиацией и ПВО Украины. Он подчеркнул, что сейчас украинская система ПВО носит только очаговый характер. Она не способна оказывать существенного противодействия авиации России.

Конашенков отметил, что отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинской армии пытается восполнить только за счет получения данных от командного пункта в Виннице от самолетов Е-3А системы "АВАКС-НАТО". Эти самолеты сейчас ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши.

Александр Степанов