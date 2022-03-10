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Известия.ru

Путину доложили о выполнении указа о непривлечении срочников на Украину

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Президенту России Владимиру Путину доложили о выполнении его указания категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения задач на Украине. Об этом 9 марта сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — сказал Песков.

Он уточнил, что материалы о невыполнении этого указания по поручению президента переданы Главной военной прокуратуре.

«В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — добавил представитель Кремля.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в результате проверки в отрядах ВС РФ, выполняющих специальную операцию в Донбассе, обнаружили несколько срочников. По его словам, практически все проходящие срочную военную службу уже возвращены на территорию России. В настоящее время предпринимаются меры по недопущению их направления в районы боевых действий на территории Украины.


8 марта Путин во время поздравления с Международным женским днем сообщил об отсутствии планов привлекать к спецоперации военных, проходящих срочную службу. По его словам, обеспечением мира и безопасности занимаются исключительно военные и профессионалы.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

До этого, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения обстановки в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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