В Минобороны подтвердили участие нескольких срочников в спецоперации на Украине

В результате проверки в отрядах Вооруженных сил Российской Федерации, выполняющих специальную операцию в Донбассе, обнаружили несколько срочников. Об этом в среду, 9 марта, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«К сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — заявил Конашенков.

По его словам, практически все проходящие срочную военную службу уже возвращены на территорию России. В настоящее время принимаются меры по недопущению их направления в районы боевых действий на территории Украины.

Ранее на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, напала диверсионная группа нацбатальона. Среди заложников были найдены и срочники.

В тот же день пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что главе государства доложили о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников к спецоперации в Донбассе.

8 марта Путин во время поздравления с Международным женским днем сообщил об отсутствии планов привлекать к спецоперации военных, проходящих срочную службу. По его словам, обеспечением мира и безопасности занимаются исключительно военные и профессионалы.

24 февраля Россия начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

Обстановка обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

Киев с 2014 года проводит операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать новую власть на Украине.

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