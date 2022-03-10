Войти
Известия.ru

В Минобороны рассказали о состоянии украинской боевой авиации

623
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Подготовленных украинских летчиков первого и второго классов почти не осталось, фиксируются единичные попытки вылетов боевой авиации Украины. Об этом в среду, 9 марта, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.


«К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими Воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов <...> Подготовленных украинских летчиков первого и второго классов практически не осталось», — добавил Конашенков.

По его словам, часть украинских самолетов перелетела в Румынию и не участвует в боях, а 90% военных аэродромов Украины, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя.

Накануне Конашенков рассказал, что российские военные высокоточным оружием вывели из строя аэродром в районе Житомира. 7 марта был разрушен аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное. 6 марта российские военные вывели из строя аэродром ВВС Украины в Виннице. В тот же день Минобороны РФ опубликовало видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-34 высокоточным авиаударом уничтожает объект украинских националистов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

6 марта представитель одного из компетентных российских ведомств рассказал, что Украина собиралась в ближайшее время получить ядерное оружие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
Украина
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
10.11.2021
Игра радаров: зачем США направляют корабли и самолеты к югу России
14.09.2020
Ядерный удар по России: главком ВКС рассказал об учениях США
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
21.03.2019
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
17.06.2016
НАТО активизируется у границ России, Москва проводит проверку ВС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 14:11
  • 19321
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 11:56
  • 9
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 21:12
  • 6
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым