В Минобороны рассказали о состоянии украинской боевой авиации

Подготовленных украинских летчиков первого и второго классов почти не осталось, фиксируются единичные попытки вылетов боевой авиации Украины. Об этом в среду, 9 марта, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«К началу специальной операции в боевом составе украинских вооруженных сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолетов. Российскими Воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолетов и 57 вертолетов <...> Подготовленных украинских летчиков первого и второго классов практически не осталось», — добавил Конашенков.

По его словам, часть украинских самолетов перелетела в Румынию и не участвует в боях, а 90% военных аэродромов Украины, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя.

Накануне Конашенков рассказал, что российские военные высокоточным оружием вывели из строя аэродром в районе Житомира. 7 марта был разрушен аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное. 6 марта российские военные вывели из строя аэродром ВВС Украины в Виннице. В тот же день Минобороны РФ опубликовало видео, на котором фронтовой бомбардировщик Су-34 высокоточным авиаударом уничтожает объект украинских националистов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

6 марта представитель одного из компетентных российских ведомств рассказал, что Украина собиралась в ближайшее время получить ядерное оружие.