Правительство Англии намерено передать Зеленскому ПЗРК Starstreak

Великобритания изучает возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

Об этом сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

«В ответ на запрос правительства Украины правительство Британии приняло решение рассмотреть возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak», — цитирует РИА Новости Уоллеса.

По его словам, эти системы по-прежнему несут «оборонительный характер, однако помогут украинским военным лучше защищать своё небо».

Ранее в правительстве Германии заявили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.