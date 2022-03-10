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Российская газета

Авиация ВКС РФ уничтожила 49 украинских военных объектов

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Бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожила 49 военных объектов Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, точечными ударами ликвидированы два пункта управления, шесть зенитно-ракетных комплексов, четыре склада боеприпасов и горючего и 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

Генерал отметил, что всего за время специальной военной операции уничтожено 2786 объектов украинской военной инфраструктуры.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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