Авиация ВКС РФ уничтожила 49 украинских военных объектов

Бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожила 49 военных объектов Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, точечными ударами ликвидированы два пункта управления, шесть зенитно-ракетных комплексов, четыре склада боеприпасов и горючего и 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

Генерал отметил, что всего за время специальной военной операции уничтожено 2786 объектов украинской военной инфраструктуры.

Александр Степанов