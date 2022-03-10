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Военное обозрение

В украинской прессе: БПЛА «Байрактар» ВСУ нацелились на трубопроводы

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская пропаганда рассказывает о бесчисленном множестве российских автомобилей-бензовозов, якобы уничтоженных украинскими ударными беспилотниками. Теперь «Байрактары» ВСУ нацелились на трубопроводы.

На эту тему рассуждает издание Defense Express (Украина).

В украинской прессе утверждают, что Вооруженные силы РФ хотят развернуть в зоне проведения специальной операции сеть полевых трубопроводов и заправок, чтобы решить вопрос топливной логистики. Об этом рассказывалось в сегодняшней утренней сводке Генерального штаба ВСУ. Автор публикации заявляет, что армия Украины способна разрушить планы россиян, ударив своими беспилотниками по российским трубопроводам и перешедшим в руки ВС РФ автозаправочным станциям.

Не стоит отрицать, что беспилотники турецкого производства были источником серьезного беспокойства для подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР, так как могли наносить ракетные удары по территории республик, не имеющей на тот момент средств ПВО, способных противодействовать этим дронам. Тем более, что сами летательные аппараты на тот момент располагались с украинской стороны линии соприкосновения.

Для российской армии и ее инфраструктуры, которую прикрывают комплексы ПВО «Тор» и «Панцирь», оставшиеся в распоряжении ВСУ БПЛА «Байрактар» представляют значительно меньшую угрозу. Но нельзя говорить, что она точно сведена к нулю.

Мало того, украинские вооружённые формирования фактически расписываются в том, что могут уничтожить и крупные газотранспортные системы, нефтепроводы, а потом объявить, что это якобы российское военное имущество. В такой ситуации это, скорее, сигнал для европейцев, которых ударами с воздуха украинские войска могут лишить поставок углеводородов из России.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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