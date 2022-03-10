МО РФ: 90 процентов украинских аэродромов для боевой авиации выведены из строя

Вооруженные силы России вывели из строя 90 процентов украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, к началу специальной военной операции на Украине в боевом составе вооруженных сил Украины насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолётов. "Российские ВКС на земле и в воздухе уничтожили 89 боевых самолетов и 57 вертолетов", - подчеркнул Конашенков. Он отметил, что часть самолетов ВВС Украины перелетела в Румынию и в боях не участвует.

По словам генерала, на Украине практически не осталось подготовленных летчиков первого и второго класса. Фиксируются только единичные попытки вылетов авиации ВВС Украины.

Александр Степанов