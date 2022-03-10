Войти
Российская газета

МО РФ: 90 процентов украинских аэродромов для боевой авиации выведены из строя

563
0
0
Пораженные российским ударом радиолокационные станции вооруженных сил Украины в районе Мариуполя
Пораженные российским ударом радиолокационные станции вооруженных сил Украины в районе Мариуполя.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Вооруженные силы России вывели из строя 90 процентов украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, к началу специальной военной операции на Украине в боевом составе вооруженных сил Украины насчитывалось до 250 исправных боевых самолетов и вертолётов. "Российские ВКС на земле и в воздухе уничтожили 89 боевых самолетов и 57 вертолетов", - подчеркнул Конашенков. Он отметил, что часть самолетов ВВС Украины перелетела в Румынию и в боях не участвует.

По словам генерала, на Украине практически не осталось подготовленных летчиков первого и второго класса. Фиксируются только единичные попытки вылетов авиации ВВС Украины.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
09.03.2022
Военные показали, как против ВСУ применяют новейшие ударные вертолеты Ка-52
07.03.2022
ВС РФ уничтожило практически всю боеспособную авиацию киевского режима
11.06.2021
НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию
03.06.2021
Какие цели преследует украинско-американское учение "Морской бриз"
18.09.2017
"Запад-2017" нацелен на защиту Востока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 14:11
  • 19321
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 11:56
  • 9
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 21:12
  • 6
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым