Войти
Российская газета

Украинские формирования бросили "Гиацинты" и "Леопарды" под Бердянском

801
0
+2

На базе вооруженных формирований Украины под Бердянском захвачено имущество 66-го отдельного артиллерийского дивизиона береговой обороны.

Военнослужащие этого подразделения ранее неоднократно принимали участие в телевизионных пропагандистках репортажах. На камеру они старательно изображали, как будут помогать отбиваться от предполагаемых десантов с моря, и демонстрировали свои навыки обращения с 152-мм пушками 2А36 "Гиацинт-Б".

Эти орудия, принятые на вооружение Советской армии в 1975 году, являются самыми мощными и дальнобойными из всех имеющихся на вооружении ВСУ буксируемых систем. Обычными снарядами ОФ-29 они могут поражать цели на дистанции до 28500 метров, активно-реактивными ОФ-59 - до 33500 метров.

Скорострельность - до шести выстрелов в минуту. Самый распространенный осколочно-фугасный боеприпас имеет массу 46 кг, из которых 6,73 кг приходится на взрывчатое вещество. Его начальная скорость составляет 945 метров в секунду.

Длина - 12 920 мм. Вес орудия - 9760 кг. Максимальная скорость буксировки - 80 км/ч. В качестве трофеев были захвачены двух- и трехосные вездеходы КрАЗ-5233, КрАЗ-6322, изготовленные Кременчугским автомобильным заводом.

Кроме девяти пушек продемонстрированы являющиеся ценными трофеями подвижная станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10 "Леопард" и машина управления артиллерией 1В18 "Клен-1". Первая выполнена на шасси МТ-ЛБ, вторая - на БТР-60ПБ.

"Леопард", выпускавшийся с 1973 по 1991 гг., может засекать подвижные наземные и надводные цели на расстоянии 17000 и 30000 метров соответственно, а разрывы снарядов - от 10000 до 23000 метров.

"Клен-1" оборудован лазерным дальномером и перископической артиллерийской буссолью, средствами связи, другим необходимым оборудованием, чтобы координировать действия артиллерийского подразделения.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БТР-60
КрАЗ-6322
МТ-ЛБ
Компании
АвтоКрАЗ
Похожие новости
22.09.2021
Шагреневая кирза
16.11.2020
Украинская оборонка пересадила «Грады» на КрАЗ
23.05.2018
Стратегический единорог
12.01.2016
Египет получил очередную партию грузовиков "КрАЗ" и заключил новый контракт на их закупку
30.03.2015
ГАЗ прекратил поставки моторов для украинской военной техники
05.12.2012
Суета вокруг БТР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 14:11
  • 19321
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 11:56
  • 9
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 21:12
  • 6
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым