Украинские формирования бросили "Гиацинты" и "Леопарды" под Бердянском

На базе вооруженных формирований Украины под Бердянском захвачено имущество 66-го отдельного артиллерийского дивизиона береговой обороны.

Военнослужащие этого подразделения ранее неоднократно принимали участие в телевизионных пропагандистках репортажах. На камеру они старательно изображали, как будут помогать отбиваться от предполагаемых десантов с моря, и демонстрировали свои навыки обращения с 152-мм пушками 2А36 "Гиацинт-Б".

Эти орудия, принятые на вооружение Советской армии в 1975 году, являются самыми мощными и дальнобойными из всех имеющихся на вооружении ВСУ буксируемых систем. Обычными снарядами ОФ-29 они могут поражать цели на дистанции до 28500 метров, активно-реактивными ОФ-59 - до 33500 метров.

Скорострельность - до шести выстрелов в минуту. Самый распространенный осколочно-фугасный боеприпас имеет массу 46 кг, из которых 6,73 кг приходится на взрывчатое вещество. Его начальная скорость составляет 945 метров в секунду.

Длина - 12 920 мм. Вес орудия - 9760 кг. Максимальная скорость буксировки - 80 км/ч. В качестве трофеев были захвачены двух- и трехосные вездеходы КрАЗ-5233, КрАЗ-6322, изготовленные Кременчугским автомобильным заводом.

Кроме девяти пушек продемонстрированы являющиеся ценными трофеями подвижная станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10 "Леопард" и машина управления артиллерией 1В18 "Клен-1". Первая выполнена на шасси МТ-ЛБ, вторая - на БТР-60ПБ.

"Леопард", выпускавшийся с 1973 по 1991 гг., может засекать подвижные наземные и надводные цели на расстоянии 17000 и 30000 метров соответственно, а разрывы снарядов - от 10000 до 23000 метров.

"Клен-1" оборудован лазерным дальномером и перископической артиллерийской буссолью, средствами связи, другим необходимым оборудованием, чтобы координировать действия артиллерийского подразделения.

Алексей Моисеев