Украинская танковая промышленность понесла серьезные потери

Украина лишилась как минимум трех предприятий, занимавшихся производством бронетанковой техники для украинских вооруженных формирований.

Выведены из строя цеха харьковского завода транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ЗиМ) и расположенного в этом же городе предприятия, ремонтировавшего танки для ВСУ. Кроме того, в Житомире под авиационные удары попала войсковая часть А1576, где восстанавливали легкую гусеничную технику.

Во времена СССР ЗиМ в основном работал на Советскую армию. Именно здесь с 1966 года изготавливались Т-64 различных модификаций, выпускались тяжелые тягачи, с середины 80-х в серию пошли более современные Т-80У с дизельными двигателями. Также осуществлялись работы над перспективными машинами "Бунтарь" и "Боксер", известной как "Молот".

После развала СССР все усилия были сосредоточены на экспортных поставках, при этом кроме основного направления занялись бронетранспортерами и бронеавтомобилями. Например, на основе БТР-80 разработали признанные впоследствии неудачными БТР-94, БТР-3.

Ориентируясь на французский VAB, германский TPz 1 Fuchs и китайский Type 92, был создан успевший устареть к моменту запуска в серийное производство БТР-4.

Самым крупным успехом харьковчан стал подписанный с Пакистаном в 1996 году контракт на поставку более трех сотен танков Т-80УД.

После этого завод начал терпеть одну неудачу за другой. Несмотря на активную рекламу, проведенные испытания, не удалось подписать контракты с Грецией и Турцией. Ирак из-за трещин в корпусе отказался от закупок БТР-4. Не получилось наладить серийное производство бронеавтомобилей "Дозор-Б". Китай перестал закупать двигатели для своих экспортных моделей MBT 2000. Таиланд, получивший небольшую партию БМ "Оплот-Т", после срывов всех сроков решил переориентироваться на технику из КНР.

В последние годы ЗиМ влачил жалкое существование, являясь, по сути, банкротом. Выправить ситуацию не помогли ни ремонт "шестьдесят четвертых" для ВСУ, ни работы над новыми модификациями старых танков.

Харьковский бронетанковый, ранее известный как 115-й танкоремонтный завод Министерства обороны СССР, после 2014-го начал ежесуточный ремонт Т-64БВ и Т-80БВ для войск, участвовавших в карательной операции в Донбассе, а персонал регулярно выезжал в зону боевых действий восстанавливать и обслуживать технику.

Житомирская войсковая часть А1576 занималась восстановлением боевых машин пехоты и десанта первого и второго поколений.

Здесь выпускались корпуса для БТР-4 и модули с вооружением, в том числе двуствольный 30-мм "Дуплет" для созданной на базе Т-64БВ боевой машины поддержки танков "Страж", о которой мы недавно рассказывали.

В настоящее время на Украине ремонт танков еще осуществляется в Киеве, здесь возвращают в строй Т-72, Т-64, БТР-70, БТР-80, БТР-3 и БРДМ-2.

Во Львове работают с Т-72АВ, Т-72Б, Т-64БВ, пытаются запустить в серийное производство бронеавтомобили "Дозор-Б", на базе "семьдесят вторых" и Т-55 изготавливают бронированные ремонтно-эвакуационные машины, в том числе и для нужд ВСУ.

В Житомире в специальном сервисном центре осуществляется обслуживание американских Humvee, поставляемых в рамках безвозмездной военной помощи США.

Известно, что в Николаеве ремонтируют БТР-80, БТР-70, различные специальные машины на их платформах, выпускают различные версии БРДМ-2.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев