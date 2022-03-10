Рогозин поручил исключить поездки за границу сотрудников ракетно-космической отрасли

Также, как рассказал источник в ракетно-космической отрасли, на Байконур специалистов будут доставлять бортами Роскосмоса

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил исключить выезды за границу в служебные командировки и по частным вопросам работников организаций ракетно-космической промышленности из-за геополитической обстановки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Да, действительно такое распоряжение было издано", - сообщили в Роскосмосе в среду.

В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли рассказал ТАСС, что на Байконур специалисты будут доставляться бортами госкорпорации, поскольку все самолеты являются российскими. Среди них - Ту-204-300, Ил-76, Як-42 и другие.

Раннее РБК со ссылкой на источник в космической отрасли сообщил, что Рогозин 26 февраля дал поручение исключить выезды за границу работников предприятий ракетно-космической промышленности из-за обострения геополитической обстановки и санкционной политики зарубежных государств. Как отмечалось, соответствующее распоряжение призвано обеспечить безопасность работников и избежать негативных последствий в период их нахождения за рубежом. По данным издания, в случае необходимости разрешается выезд в Казахстан и Белоруссию.

Также, по словам собеседника РБК, отменены отпуска сотрудников, по итогам анализа последствий санкций будут приниматься решения о смене приоритетов в работе предприятий и госкорпорации в целом.

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет удар по способности РФ продолжать модернизировать вооруженные силы. Байден подчеркнул, что это нанесет вред в том числе космической программе России. В свою очередь ЕС ввел санкции против Ракетно-космического центра "Прогресс".