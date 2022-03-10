Польша объявила о «срочной» закупке средневысотных разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper

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Польша намерена в ближайшей перспективе поставить на вооружение своей армии новые средневысотные беспилотники большой продолжительности полета. Как заявили в Минобороны республики, к этому их побудила спецоперация России на Украине.

В Польше изучили имеющийся опыт применения беспилотников в рамках российской спецоперации и пришли к выводу, что Войску Польскому в срочном порядке необходимо поставить на вооружение БПЛА большой продолжительности полета. Выбор поляков пал на американские MQ-9 Reaper.

Как заявили в Минобороны республики, Польша намерена "срочно" закупить беспилотники в США в рамках ускоренной процедуры, поэтому переговоры с американской стороной уже начались. Количество и другие параметры планируемого к подписанию контракта не разглашаются, но подписать соглашение в Варшаве планируют к концу весны этого года.

Подчеркивается, что закупка MQ-9 Reaper связана со сложившейся ситуации на границе Польши с Украиной.

Первый полет беспилотника MQ-9 Reaper состоялся 2 февраля 2001 года. Дрон оснащен турбовинтовым двигателем. По данным General Atomics, Reaper, ставший основным ударным БПЛА США, имеет продолжительность полета более 27 часов, максимальную скорость до 400 км/ч и крейсерскую до 250 км/ч, потолок до 15 км и грузоподъемность 1740 кг при 6 точках подвески.

MQ-9 оснащен отказоустойчивой системой управления полетом и трехкратным резервированием архитектуры системы авионики. Способен нести ракеты с ГСН Hellfire и управляемые бомбы GBU-12 Paveway II с лазерным наведением, а также GBU-38 со спутниковым наведением.

Разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран.