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ЦАМТО

Канада поставит Украине 4500 гранатометов М72

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Гранатомёт M72 FFE с двумя типами реактивных гранат
Гранатомёт M72 FFE с двумя типами реактивных гранат.
Источник изображения: mynewsdesk.com

ЦАМТО, 9 марта. Канада окажет Украине дополнительную военную помощь. Пакет поставки включает до 4500 реактивных противотанковых гранатометов М72 и до 7500 ручных гранат.

Об этом сообщило 3 марта Министерство национальной обороны Канады со ссылкой на заявление министра Аниты Ананд.

Кроме того, Канада направит взнос в размере 1 млн. долл. США на покупку коммерческого спутника, выполняющего фото высокого разрешения, которые будут предоставлены Украине.

С 27 февраля Канада также объявила, что поставит Украине около 1600 бронежилетов; 390 тыс. индивидуальных пайков, не менее 100 ед. противотанкового вооружения (84-мм противотанковые гранатометы M2 "Карл Густав" и 2000 боеприпасов для них), сопутствующих аксессуаров и прицелов. Канада также предоставит нелетальную помощь на сумму 25 млн. долл., включая шлемы, противогазы и очки ночного видения.

МНО Канады выделит два самолета ВТА C-130J "Геркулес" и группу из 40-50 человек для доставки пакета помощи, а также поддержки союзных усилий в Европе.

Ранее, в феврале 2022 года, правительство Канады уже предоставило Украине помощь на сумму около 10 млн. канад. долл. в виде разведывательного оборудования, а также летальных вооружений, включая 12,7-мм снайперские винтовки, 60-мм минометы, гранатометы, пулеметы, пистолеты, 1,5 млн. патронов, другие боеприпасы и тепловизионные бинокли.

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Страны
Канада
США
Украина
Продукция
C-130
Carl Gustaf M4
M72 LAW
Проекты
ОНД
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