В Кремле назвали потенциально опасным использование другими странами аэродромов для поддержки Украины

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кремле считают нежелательным и потенциально опасным сценарием перспективы использования другими странами своих аэродромов для поддержки украинской стороны.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисты попросили прокомментировать планы Польши предоставить Украине боевые самолеты МиГ.

"Уже было разъяснение из министерства обороны о возможности использования каких-то иных аэродромов для вылета боевых самолетов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий", - сказал представитель Кремля.

6 марта российское военное ведомство заявило, что страны, в которых будут базироваться украинские боевые самолёты, могут вовлечь себя в вооруженный конфликт.

"Достоверно известно об украинских боевых самолётах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских Вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт", - сказал он.