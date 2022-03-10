Дания планирует значительно увеличить расходы на оборону

Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвегии.

ЦАМТО, 9 марта. Дания в ближайшие годы планирует значительно увеличить оборонный бюджет и предпримет все меры для того, чтобы стать независимой от российского природного газа в связи с событиями на Украине.

Как сообщает Reuters, об этом 6 марта заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после достигнутого соглашения между основными парламентскими партиями.

По ее словам, Дания будет постепенно увеличивать расходы на оборону, чтобы к 2033 году достичь уровня в 2% ВВП, что эквивалентно росту от текущего ежегодного уровня на 18 млрд. датских крон (2,65 млрд. долл.). Прим. ЦАМТО: в 2021 ф.г. проект оборонного бюджета Дании составлял 5,52 млрд. долл.

Дания, являющаяся членом НАТО, в 2019 году согласилась увеличить военные расходы с 1,35% ВВП до 1,5% к 2023 году. Однако США постоянно оказывали давление на страну, требуя достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

На прошлой неделе в Германии также заявили, что Берлин резко увеличит расходы на оборону до более чем 2% ВВП и возможно быстрыми темпами будет снижать свою зависимость от российских энергоресурсов.