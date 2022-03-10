Офицеру-танкисту из Красноярского края присвоено звание Героя России

Звание Героя России присвоено офицеру-танкисту, капитану Алексею Лёвкину из Красноярского края за борьбу с украинскими националистами в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом 9 марта сообщил губернатор региона Александр Усс «ВКонтакте».

«Во время выполнения боевой задачи его рота столкнулась с подразделениями националистов. Проявив мужество и отвагу, Лёвкин лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых», — написал губернатор.

Усс добавил, что Лёвкин прикрывал отход подразделений и всю ночь корректировал артиллерийский огонь. Офицер также передавал разведданные в командный пункт.

По словам губернатора, танковая рота под руководством Лёвкина уничтожила восемь танков и три боевых машины пехоты.

3 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что российские военнослужащие в ходе спецоперации в Донбассе проявляют мужество, стойко сражаются. Глава государства отметил, что «даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей».

В тот же день Путин сообщил о выплате 5 млн рублей участникам спецоперации на Украине. Как добавил президент, раненым в операции надо предусмотреть дополнительную выплату в 3 млн рублей. При этом семьям погибших выплатят единовременное пособие — 7 421 000 рублей.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он инициировал начало спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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