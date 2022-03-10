"Швабе" и ФМБА будут развивать инновационные технологии в сфере медицины

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Компания "Швабе-Москва" и АНО "Центр стратегических инициатив Федерального медико-биологического агентства (ЦСИ ФМБА)" договорились о совместной работе по реализации проектов в сфере повышения эффективности функционирования системы здравоохранения, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".

"Особое внимание планируется уделить развитию и внедрению инновационных технологий в медицине. Предложенные в рамках предстоящей работы решения также будут применены в учреждениях ФМБА России", - сказано в сообщении, распространенном в среду.

По словам советника директора "Швабе-Москва" Василия Николенко, в партнёрстве планируется найти специализированные решения для оказания качественной помощи населению с учетом научных и технологических достижений.

"Мы видим потенциал и необходимость в создании инновационных центров, лабораторий и спецтранспорта для оказания медицинской помощи, в том числе в разных климатических условиях", - сказал Николенко, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении также приводятся слова руководителя АНО "ЦСИ ФМБА" Никиты Одинцова, который отметил, что одной из ключевых задач Центра является раскрытие научного и коммерческого потенциала учреждений Федерального медико-биологического агентства.

"Наша организация является площадкой для внедрения новых продуктов и инициатив, и мы готовы оказать максимальное содействие партнёрам. В рамках этой кооперации совместные усилия будут нацелены на формирование эффективной и передовой медицины в стране", - подчеркнул Одинцов.

Пресс-служба холдинга отмечает, что цели сотрудничества будут достигаться посредством взаимной информационной и методической поддержки, создания рабочих групп и проведения совместных мероприятий.

Компания "Швабе-Москва" специализируется на оснащении гражданской продукцией объектов инфраструктуры в рамках федеральных и региональных целевых программ. Сегодня она реализует ряд медицинских проектов, в том числе оснащает лечебно-профилактические учреждения оборудованием, поставляет специализированный медицинский транспорт.