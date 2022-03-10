Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят

Их сдвинут до ближайших 12-14 месяцев, заявил Минпромторг.

Работу над самолетом Sukhoi Superjet 100 ускорят, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании по сложившейся ситуации в отрасли гражданского авиастроения, пишут «Известия». Основной темой обсуждения стал вопрос замещения импортных деталей в авиастроительной отрасли.

«Главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов. Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов «Суперджет-100» до 40 единиц в год.

Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы. Важнейшим условием осуществления этих планов в текущих условиях должна стать замена двигателя иностранного производства на российский ПД-8», — сказал он.

Мантуров также поставил задачу обеспечить сертификацию нового двигателя в более короткий срок, чем планировалось, — в ближайшие 12-14 месяцев. Кроме этого, на совещании обсудили отраслевую кооперацию в рамках Евразийского экономического союза, а еще проекты L-410, «Байкал» и ТВРС-44. Последний самолет, напомним, обсуждали еще 20 января на совещании в Воронеже. Его назвали «Ладогой».