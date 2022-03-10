Испанские гранатометы заметили в руках солдат ВСУ

Испанские журналисты заметили в социальных сетях испанские гранатометы С-90 в руках украинских солдат. Как отмечает El Mundo, военнослужащие ВСУ позируют с ними на различных видео в Twitter.

По данным газеты, то оружие, что запечатлено на этих видео, было передано Киеву на прошлой неделе. Всего Испания направила Украине 1370 гранатометов (помимо легких пулеметов и патронов к ним).

Как пишет El Mundo, данный вид оружия хорошо подходит для ведения боевых действий в городских условиях. По словам эксперта, слова которого приводит ABC, С-90 не требует такой подготовки, как противотанковый ракетный комплекс Spike. Как заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, ими могут воспользоваться даже те, кто не имеет военного опыта.

Похожие гранатометы Украине поставили США (М141), Германия и Нидерланды (Panzerfaust 3), Швеция (AT4).

Юрий Когалов