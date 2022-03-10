Войти
Российская газета

Испанские гранатометы заметили в руках солдат ВСУ

559
0
-1
Источник изображения: youtube.com

Испанские журналисты заметили в социальных сетях испанские гранатометы С-90 в руках украинских солдат. Как отмечает El Mundo, военнослужащие ВСУ позируют с ними на различных видео в Twitter.

По данным газеты, то оружие, что запечатлено на этих видео, было передано Киеву на прошлой неделе. Всего Испания направила Украине 1370 гранатометов (помимо легких пулеметов и патронов к ним).

Как пишет El Mundo, данный вид оружия хорошо подходит для ведения боевых действий в городских условиях. По словам эксперта, слова которого приводит ABC, С-90 не требует такой подготовки, как противотанковый ракетный комплекс Spike. Как заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, ими могут воспользоваться даже те, кто не имеет военного опыта.

Похожие гранатометы Украине поставили США (М141), Германия и Нидерланды (Panzerfaust 3), Швеция (AT4).


Юрий Когалов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Нидерланды
США
Украина
Швеция
Продукция
Spike NLOS
Похожие новости
07.06.2016
Торпеды из Киргизии и самолет с Багам
21.11.2014
Положение поставщиков ВиВТ на рынке стран на постсоветском пространстве по фактическому экспорту ПВН в 2006-2013 гг.
18.11.2014
Общая оценка группы ведущих мировых экспортеров ВиВТ по периоду 2006-2013 гг.
07.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны Южной Америки по периоду 2004-2011 гг. составил около 18,5 млрд долларов
21.02.2011
«Айдекс-2011»: будут ли подтверждены планы стран Ближнего Востока по закупке вооружений в условиях нестабильности в регионе?
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 14:11
  • 19321
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 11:56
  • 9
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 21:12
  • 6
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым