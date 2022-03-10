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Интерфакс-АВН

Замглавы Минобороны РФ Фомин обсудил Украину с президентом МККК

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Взаимодействие на украинском направлении обсудили по телефону в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении", - сказано в сообщении Минобороны России.

Других подробностей не сообщается.

Предыдущий телефонный разговор Фомина с Маурером состоялся 2 марта.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК, в том числе на украинском направлении", - информировало тогда российское военное ведомство.

Других деталей там также не привели.

1 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Маурером.

"В рамках обмена мнениями по ситуации на Украине особое внимание уделено задачам решения гуманитарных проблем", - говорилось в сообщении МИД РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Фомин Александр
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