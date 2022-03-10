Замглавы Минобороны РФ Фомин обсудил Украину с президентом МККК

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Взаимодействие на украинском направлении обсудили по телефону в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении", - сказано в сообщении Минобороны России.

Других подробностей не сообщается.

Предыдущий телефонный разговор Фомина с Маурером состоялся 2 марта.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК, в том числе на украинском направлении", - информировало тогда российское военное ведомство.

Других деталей там также не привели.

1 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Маурером.

"В рамках обмена мнениями по ситуации на Украине особое внимание уделено задачам решения гуманитарных проблем", - говорилось в сообщении МИД РФ.