Корабль «Союз МС-21» состыкован с переходным отсеком

На техническом комплексе космодрома Байконуре продолжается заключительный этап подготовки пилотируемого корабля «С. П. Королёв» (Союз МС-21) к полету по программе 66/67-й долговременной экспедиции к Международной космической станции.

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва и профильных предприятий Роскосмоса выполнили технологические операции по стыковке «Союза» с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя. ПхО входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса «Союз МС-21» в бортовую систему управления ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Одновременно на рабочем месте проводились проверка функционирования бортовой электросети корабля и контроль блоков питания головного обтекателя, завершался монтаж экранно-вакуумной теплоизоляции спускаемого аппарата и продолжалась подготовка к укладке доставляемых грузов.

В состав основного экипажа корабля «С. П. Королёв» входят: командир Олег Артемьев и бортинженеры Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Их дублёры — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-21», посвященный памяти основоположника практической космонавтики академика Сергея Павловича Королёва, назначен на 18 марта 2022 года, сообщили в Роскосмосе.