Уничтожение бронетехники ВСУ вертолетом Ка-52 показали на видео

Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" ВКС России активно применяются для уничтожения бронированной техники в ходе спецоперации на Украине. Об эффективности армейской авиации говорит видеозапись объективного контроля одной из воздушных атак.

В опубликованном Минобороны России видеоролике показана подготовка Ка-52 к боевому вылету. Операция проходит в дневное время, что является лишним подтверждением уничтожения большинства украинских средств ПВО. Ранее демонстрировались ночные налеты "Аллигаторов" по объектам и целям ВСУ.

Атака проводится с помощью неуправляемых авиационных ракет. Отдельно демонстрируется полет управляемой ракеты, которая также поражает цель.

"Экипаж вертолета Ка-52, выполняя полет на предельно малой высоте, обнаружил цель, выполнил ее захват и осуществил пуск ракет, уничтожив замаскированную технику", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отметим, что "Аллигатор" также вооружен 30-мм пушкой, позволяющей вести огонь со скоростью 460 выстрелов в минуту, двумя 23-мм двухствольными пушками. Вертолет Ка-52 может нести управляемые противотанковые ракетаы с лазерной системой наведения и дальностью стрельбы до 10 километров, и неуправляемые 122-мм и 80-мм ракеты.

Бортовой радиолокационный комплекс позволяет отслеживать рельеф местности и обеспечивать полет на предельно малых высотах, а также фиксировать и вести движущиеся объекты.

Николай Грищенко