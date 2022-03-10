Войти
Российская газета

Уничтожение бронетехники ВСУ вертолетом Ка-52 показали на видео

638
0
0

Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" ВКС России активно применяются для уничтожения бронированной техники в ходе спецоперации на Украине. Об эффективности армейской авиации говорит видеозапись объективного контроля одной из воздушных атак.

В опубликованном Минобороны России видеоролике показана подготовка Ка-52 к боевому вылету. Операция проходит в дневное время, что является лишним подтверждением уничтожения большинства украинских средств ПВО. Ранее демонстрировались ночные налеты "Аллигаторов" по объектам и целям ВСУ.

Атака проводится с помощью неуправляемых авиационных ракет. Отдельно демонстрируется полет управляемой ракеты, которая также поражает цель.

"Экипаж вертолета Ка-52, выполняя полет на предельно малой высоте, обнаружил цель, выполнил ее захват и осуществил пуск ракет, уничтожив замаскированную технику", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отметим, что "Аллигатор" также вооружен 30-мм пушкой, позволяющей вести огонь со скоростью 460 выстрелов в минуту, двумя 23-мм двухствольными пушками. Вертолет Ка-52 может нести управляемые противотанковые ракетаы с лазерной системой наведения и дальностью стрельбы до 10 километров, и неуправляемые 122-мм и 80-мм ракеты.

Бортовой радиолокационный комплекс позволяет отслеживать рельеф местности и обеспечивать полет на предельно малых высотах, а также фиксировать и вести движущиеся объекты.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
07.03.2022
Минобороны показало на видео боевое применение Ка-52 во время спецоперации на Украине
16.11.2020
Закон «Рычага»: юг России укрепят летающими системами подавления эфира
22.01.2018
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
16.08.2016
Возможную агрессию Россия отразит новейшими вооружениями
22.07.2015
Чем Грузия собралась воевать против России в Южной Осетии?
19.06.2015
"Сухой" в Париже
19.02.2015
Российские разработчики предложили модернизировать палубные Ка-52К
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 14:06
  • 19320
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 11:56
  • 9
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 21:12
  • 6
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым