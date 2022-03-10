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Российская газета

СК РФ возбудил дело по факту разработки на Украине биологического оружия

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Источник изображения: rg.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о разработке биологического оружия на территории Украины. Фигурантов в деле пока нет, оно возбуждено по факту.

В СК заявили, что появляется все больше сведений, подтверждающих разработку на территории Украины биологического оружия. Со ссылкой на министерство обороны России, ведомство сообщает о существовании на Украине сети, включающей несколько десятков биологических лабораторий, финансирование которых шло из-за рубежа.

Позже представитель США подтвердила наличие биологических исследовательских объектов на Украине.

"Все это может свидетельствовать о нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Положения указанной конвенции устанавливают обязательства государств ни при каких обстоятельствах не разрабатывать микробиологические или другие биологические агенты или токсины, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей. Излишняя озабоченность представителей США украинскими биологическими объектами может также свидетельствовать о намерении их использования в немирных целях", - подчеркнули в Следственном комитете.

Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело. Расследуя его, будут "устанавливаться все обстоятельства, связанные с разработкой биологического оружия вблизи территории Российской Федерации, а также лица, ответственные за это".

Также следствие запросит у министерства обороны РФ необходимые сведения для дачи правовой оценки этим фактам.


Наталья Козлова

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Страны
Россия
США
Украина
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