Колонна российской бронетехники попала на видео на Украине

Министерство обороны России представило видео продвижения бронированной колонны по территории Украины. На одном из танков реет красный флаг. В кадр попали бронеавтомобили, боевые машины пехоты, танки, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и другая техника.

Как отметили в военном ведомстве, подразделения Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции продолжают продвижение в районы выполнения задач. Они должны взять под контроль территории, занятые националистами батальонов территориальной обороны и нацбатами.

Многие пользователи, посмотревшие видео, заявляют, что земля помнит этот флаг, и желают бойцам возвратиться домой живыми и с победой.

Светлана Цыганкова