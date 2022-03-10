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Российская газета

Колонна российской бронетехники попала на видео на Украине

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Министерство обороны России представило видео продвижения бронированной колонны по территории Украины. На одном из танков реет красный флаг. В кадр попали бронеавтомобили, боевые машины пехоты, танки, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и другая техника.

Как отметили в военном ведомстве, подразделения Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции продолжают продвижение в районы выполнения задач. Они должны взять под контроль территории, занятые националистами батальонов территориальной обороны и нацбатами.

Многие пользователи, посмотревшие видео, заявляют, что земля помнит этот флаг, и желают бойцам возвратиться домой живыми и с победой.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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