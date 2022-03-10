F-35I впервые сбил иранский беспилотник

Defense News: израильский истребитель F-35I впервые сбил иранский БПЛА Shahad 197

Израильский истребитель пятого поколения F-35I Adir впервые сбил иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает Defense News.

Согласно публикации, это произошло в марте 2021 года, однако подробности случившегося сообщаются только сейчас. Перехват произошел до того, как два БПЛА могли бы зайти в воздушное пространство Израиля из одной из соседних стран. Беспилотники использовались для переправки боеприпасов в сектор Газа.

Making History: Last year, Israeli "Adir" (F-35I) fighter jets successfully intercepted two Iranian UAVs launched towards Israeli territory. pic.twitter.com/FQsEjKzxct - Israeli Air Force (@IAFsite) March 7, 2022



Отмечается, что для перехвата двух иранских беспилотников Shahad 197 была поднята пара самолетов F-35I Adir. «F-35I Adir продемонстрировал способность быстро и точно обнаруживать, идентифицировать и поражать цель», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

В публикации отмечается, что летящие на небольших высотах на малых скоростях беспилотники и крылатые ракеты особенно хорошо обнаруживаются радаром AN/APG-81 истребителя F-35I Adir.

В августе 2019 года военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей заметил, что истребители пятого поколения F-35I Adir Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в ходе нанесения удара по лагерю Ашраф, расположенному северо-восточнее Багдада (Ирак), использовали позывные F-35A Lightning II ВВС США. Согласно агентству Avia.pro, обратившему внимание на твит Тагвея, подмена позывных наглядно показывает, как именно F-35I Adir могут обманывать сирийские и российские зенитные комплексы (ЗРК) С-300 «Фаворит» и ЗРК С-400 «Триумф».