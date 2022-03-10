Появилось видео с принимающим участие в спецоперации бронепоездом ВС РФ

В Сети появились редкие кадры российского бронепоезда на Украине.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео с российским бронепоездом, на котором недавно эвакуировали 248 человек из Херсонской области в Крым. Среди них было 240 иностранцев. В том числе граждан Турции, Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Индии и Марокко.

Вообще кадры с бронепоездом удивили многих пользователей и приковали внимание военных экспертов. Сейчас это вид военной техники считается довольно экзотическим, почти ушедшим в историю.

В ролике можно увидеть, что бронепоезд вооружен зенитной установкой 2xЗУ-2-23. Специалисты разглядели здесь также бронеплатформу из состава советской бронелетучки БТЛ-1, бронебульдозер или тральщик, штабной вагон и локомотив - 2 ТЭМ-18ДМ

На исходе XX века большинство стран мира отказались от бронепоездов. На вооружении советских железнодорожных войск они состояли вплоть до начала 1990-х годов. Однако после развала СССР последние серийные БП-1 были отправлены на пенсию.

В ходе чеченской военной кампании о них вновь вспомнили. Известно, что в 2000 году были задействованы два спецпоезда "Казбек" и "Дон". А в 2002 году были сформированы бронепоезда "Амур", "Байкал" и "Терек".

Все они отличались друг от друга по оснащению и составу. Спектр задач у бронепоездов был весьма широкий: недопущение "рельсовой войны", противодействие диверсиям на железнодорожной дороге, обеспечение бесперебойной работы ж/д транспорта, разминирование, боевое сопровождение воинских эшелонов.

Олег Корякин