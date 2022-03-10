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Военное обозрение

Британским военным запретили отправляться на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания наложила запрет на отправку своих военных на Украину, военнослужащим запрещается отправляться в эту страну. Соответствующее распоряжение выпустило Министерство обороны Соединенного Королевства.

Британское военное ведомство запретило военнослужащим самовольно отправляться на Украину, пригрозив дисциплинарной и административной ответственностью. Заявление появилось после того, как без вести пропали сразу четыре британских солдата, в том числе 19-летний гвардеец Колдстримского полка. Предполагается, что все они поехали на Украину "воевать с русскими".

Всем военнослужащим запрещено выезжать на Украину до дальнейшего уведомления

- заявил представитель британского Минобороны, добавив, что запрет касается абсолютно всех военнослужащих, включая тех, кто находится в отпуске или увольнении.

Отмечается, что это уже второе или третье предупреждение для британских военных, выпущенное военных ведомством. В Лондоне опасаются, что появление британских солдат на Украине может привести к обострению конфликта с Россией.

Между тем в понедельник на Украину прибыли первые британские наемники, основную массу которых составляют бывшие военные. Как заявил один из новоприбывших, они намерены "навести порядок" на территории Украины, потому что это "их долг". Об амбициях вообще говорить нечего, все приехали "только побеждать".

Надеюсь, мы выиграем. Большинство из нас – бывшие военные. Мы очень хорошо подготовлены

- заявил бывший британский военный.

В российском Минобороны прекрасно осведомлены о наемниках и уже заявили, что они не являются комбатантами и не будут иметь статус военнопленного при попадании в плен.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
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