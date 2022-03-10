Главная цель для российского авиастроения максимально полное импортозамещение

Сроки работы над новым импортозамещенным самолетом SSJ будут ускорены.

Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам совещания по текущей ситуации в отрасли гражданского авиастроения.

Главной темой обсуждения стал вопрос замещения импортных элементов в производстве. Речь идет о максимально полной замене всех систем и агрегатов авиастроительной отрасли. В мероприятии приняли участие руководители основных интегрированных структур авиационной отрасли.

«Главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов. Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов Суперджет-100 до 40 единиц в год. Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы. Важнейшим условием осуществления этих планов в текущих условиях должна стать замена двигателя иностранного производства на российский ПД-8», — заявили в Минпромторге, пишут Известия.

Кроме того, глава ведомства поставил задачу обеспечить сертификацию нового двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12–14 месяцев.

Также в рамках встречи обсуждались отраслевая кооперация в контуре ЕАЭС, а также проекты L-410, Байкал и ТВРС-44.