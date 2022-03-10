МО РФ опубликовало секретный приказ о подготовке Украины к наступлению на Донбасс

Министерство обороны РФ опубликовало оригинал секретного приказа командующего нацгвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, этот документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.

По словам генерала, этот приказ был доведен до командования органов управления нацгвардии Украины. В нем подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" в Донбассе.

В соответствии с приказом, заместитель командующего нацгвардии с 7-го по 28-е февраля 2022 года должен был организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии.

Александр Степанов