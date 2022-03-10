МНО Польши намерено ускоренно закупить в США БЛА MQ-9 "Рипер"

ЦАМТО, 9 марта. Анализ опыта применения беспилотной авиации в ходе спецоперации на Украине побудил власти Польши принять решение о закупке в США в рамках ускоренной процедуры неназванного количества средневысотных БЛА большой продолжительности полета MQ-9 "Рипер".

В случае одобрения закупки, Польша станет первой страной на "восточном фланге НАТО", закупившей эти БЛА.

По заявлению представителя Агентства вооружений МНО Польши подполковника Кшиштофа Платека, Польша стремится срочно приобрести БЛА и в настоящее время ведет переговоры об этом с американскими партнерами. По его словам, покупка "связана с ситуацией на восточной границе Польши" с Украиной.

Стоимость, количество и сроки приобретения министерство не разглашает. По словам К.Платека, Польша рассчитывает купить БЛА "как можно скорее".

По данным польского ресурса Dziennikzbrojny.pl, запрос о возможности поставки БЛА MQ-9 уже направлен в США. Завершение переговоров и подписание контракта ожидается к концу второго квартала 2022 года.

В мае прошлого года Варшава уже закупила в Турции четыре комплекта БЛА "Байрактар TB2" (всего 24 БЛА с комплектом вооружения). Их поставки запланированы на 2022-2024 гг.

Варшава также планирует закупку тактических БЛА средней дальности ("Гриф"/Gryf) и средневысотных БЛА большой продолжительности полета класса MALE ("Зефир"/Zefir).

БЛА MQ-9A "Рипер" максимальной взлетной массой 4760 кг оснащен одним турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-10GD. Масса полезной нагрузки – 1746 кг (3850 фунтов), включая 1361 кг на внешней подвеске, крейсерская скорость – 200 узлов, дальность полета – 1000 морских миль, практический потолок – 15,1 км, продолжительность полета – 27 часов. Он может быть оборудован электронно-оптической / инфракрасной станцией для ведения разведки, РЛС с синтезированной апертурой.

В состав вооружения могут входить размещаемые на семи узлах подвески ПТУР AGM-114 Hellfire, управляемые авиабомбы GBU-12 Paveway II, GBU-38 JDAM, GBU-49 Enhanced Paveway II.