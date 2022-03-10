Forbes: Польские истребители МиГ-29 вряд ли помогут Украине

Муссируемые в интернет-пространстве слухи и сообщения о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 ставятся под сомнение американскими военными экспертами. Аналитики полагают, что даже если Польша передаст украинским ВВС произведенные в СССР самолеты, это ничего не изменит.

Как сообщает Forbes, есть основания считать, что устаревшие МиГ-29 будут иметь для Украины больше символическую ценность, чем боевую.

В частности, истребители не смогут использовать аэродромы на Украине, так как ВСУ не могут защитить авиабазы от ракетных ударов. В результате все украинские самолеты обречены на уничтожение. Кроме того, переданные Польшей истребители МиГ-29 не смогут базироваться в других странах, так как это означало бы их вовлечение в конфликт на Украине.

Напомним, что на седьмые сутки проведения спецоперации на Украине российскими ВКС были уничтожены 84 беспилотных летательных аппарата, а также свыше 90 украинских самолетов.

Николай Грищенко