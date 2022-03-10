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Российская газета

Опубликовано видео с новой подземной ракетной базы Ирана

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В Иране Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции представили две новые подземные базы для размещения ракетных комплексов и дронов-камикадзе. Данную базу можно увидеть на видео.

На открытии баз военные заявили, что Иран может одновременно запускать 60 беспилотных летательных аппаратов без каких-либо ограничений по целям, сообщает иранское Presstv. Дальность их полета - до двух тысяч километров.

На подземных базах размещены и ракетные комплексы класса "земля-земля" с передовым оборудованием. Командование Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции отметило, что увеличилась огневая мощь ракет в шесть-семь раз, процесс подготовки ракет к пуску значительно сократился.

Presstv отмечает, что Иран без колебаний будет наращивать свой военный потенциал. Эти возможности предназначены исключительно для обороны и никогда не станут предметом для переговоров.


Светлана Цыганкова

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Страны
Иран
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