Оружие и взрывчатку нашли на Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем российских военных. Охранявшие станцию украинские военнослужащие сдали оружие. Об этом сообщает RT на русском. В опубликованном видео показаны вооружение и боеприпасы, которые там обнаружили.

Среди найденного американское стрелковое оружие, а также снайперские винтовки, гранатометы, ящики с автоматами Калашникова. Обнаружилась на атомной станции и взрывчатка, а также огромное количество разных гранат.

Издание отмечает, что комплекс охраняли 240 военнослужащих Национальной гвардии Украины. По словам их командира, им дали приказ "бороться до последней капли крови". Но бойцы сдались, с них взяли подписку о том, что они больше не будут воевать.

Сейчас территория Запорожской АЭС находится под контролем российских войск.

Светлана Цыганкова