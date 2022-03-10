Войти
Российская газета

Оружие и взрывчатку нашли на Запорожской АЭС

541
0
0

Ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем российских военных. Охранявшие станцию украинские военнослужащие сдали оружие. Об этом сообщает RT на русском. В опубликованном видео показаны вооружение и боеприпасы, которые там обнаружили.

Среди найденного американское стрелковое оружие, а также снайперские винтовки, гранатометы, ящики с автоматами Калашникова. Обнаружилась на атомной станции и взрывчатка, а также огромное количество разных гранат.

Издание отмечает, что комплекс охраняли 240 военнослужащих Национальной гвардии Украины. По словам их командира, им дали приказ "бороться до последней капли крови". Но бойцы сдались, с них взяли подписку о том, что они больше не будут воевать.

Сейчас территория Запорожской АЭС находится под контролем российских войск.




Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
23.05.2019
Пистолет без излишеств. Как простой и надежный "Макаров" стал мировой оружейной легендой
12.05.2017
Почему автомат АК-47 используется почти в 100 странах (The National Interest, США)
02.08.2016
Оружейные бароны: как Украина зарабатывает на контрабанде оружия
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
04.07.2007
Пираты «оружейного» моря. Россия активизирует борьбу с «контрафактом»
24.12.2013
Калашников Михаил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 14:06
  • 19320
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 11:56
  • 9
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 10.03 10:59
  • 3
Введены наказания за распространение фейков о Российской армии
  • 09.03 23:24
  • 3
ВСМПО-АВИСМА переориентирует свою сбытовую политику на другие рынки
  • 09.03 21:12
  • 6
Украина получила от США и других стран 17000 противотанковых средств за шесть дней
  • 09.03 18:26
  • 12
Кто или что 2 марта погубило румынских военных пилотов вблизи Одессы, у которой идут бои?
  • 09.03 15:45
  • 1
Российские военные сообщили об учениях с противокорабельными комплексами "Бастион" на фоне захода в Балтийское море эсминцев США
  • 09.03 15:24
  • 1
СМИ: Иран вывел спутник на околоземную орбиту
  • 09.03 11:02
  • 6
Южная Корея и США обсудили санкции против РФ
  • 09.03 10:52
  • 36
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 09.03 09:48
  • 35
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 09.03 04:16
  • 24
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 08.03 15:45
  • 4
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 08.03 12:49
  • 1
Министр обороны Украины Резников пообещал России «сюрприз»
  • 08.03 11:09
  • 3
«Расприглашение» российской науки: как санкции Запада ударили по ученым