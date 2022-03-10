США впечатлились работой Starlink на Украине

Космическое командование США впечатлилось работой системы Starlink на территории Украины

Глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон оценил работу системы спутникового интернета Starlink возглавляемой Илоном Маском американской компании SpaceX на территории Украины. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«То, что мы наблюдаем с Илоном Маском и возможностями Starlink, действительно показывает нам, что мегасозвездие или разросшаяся архитектура могут обеспечить с точки зрения избыточности и возможностей», — заявил военный во время слушаний в комитете сената США по Вооруженным силам.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Маск оказался на стороне врага, поставив Украине технику для обеспечения доступа к широкополосному интернету.

В феврале Маск заявил о работе Starlink на Украине.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля.