Рогозин оценил плюсы демилитаризации Украины для космонавтики

Дмитрий Рогозин рассказал об «уникальных возможностях» для Украины и России в космонавтике

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил плюсы демилитаризации Украины для ракетно-космической отрасли стран. Об этом менеджер рассказал в Telegram.

Гендиректор напомнил, что от СССР современная Украина получила ряд предприятий ракетно-космической отрасли, с которыми, по его мнению, могла бы сотрудничать Россия.

«Денацификация и демилитаризация Украины, преодоление трагических последствий фашистского путча 2014 года в Киеве создают, на мой взгляд, уникальные возможности для восстановления исторически сложившейся кооперации предприятий "Роскосмоса" с оставшимися на Украине предприятиями бывшей советской ракетно-космической отрасли», — заявил Рогозин.

По его словам, после 2014 года взаимодействие между Россией и Украиной в ракетно-космической отрасли было фактически прекращено.

«Сейчас такая надежда может вновь появиться. Она основана на перспективах восстановления нашей исторической научной и индустриальной кооперации. Хочу, чтобы меня услышали в Днепропетровске, Харькове, Киеве, других крупных промышленных центрах: шанс на возрождение былой славы и потенциала ваших предприятий есть. И вы сможете воспользоваться им сразу после освобождения Украины от прозападной, пронатовской власти. Мы включим ваши инженерные и производственные коллективы в совместную нашу работу по созданию перспективной ракетно-космической техники», — написал Рогозин.

Гендиректор, обращаясь к украинцам, заметил, что «это станет возможным только при одном условии: вы больше никогда не допустите к власти проходимцев и антирусские силы, которые привели народы Украины к национальной трагедии, разорению и войне».

В марте Рогозин заявил, что американский бизнесмен Илон Маск оказался на стороне врага, поставив Украине технику для обеспечения доступа к широкополосному интернету.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля.