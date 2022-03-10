США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot для "отражения угроз НАТО"

ЦАМТО, 9 марта. США по запросу Польши перебрасывают в страну две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot для "отражения потенциальных угроз НАТО".

Об этом "РИА Новости" заявил представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер.

"По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу", – сказал А.Миллер.

Как отметил представитель EUCOM, такой шаг был предпринят "в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО".

"Это является разумной защитной мерой, которая подкрепляет нашу приверженность Пятой статье (Устава НАТО – прим. ред.) и никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций", – подчеркнул собеседник агентства.