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ЦАМТО

США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot для "отражения угроз НАТО"

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 9 марта. США по запросу Польши перебрасывают в страну две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot для "отражения потенциальных угроз НАТО".

Об этом "РИА Новости" заявил представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер.

"По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу", – сказал А.Миллер.

Как отметил представитель EUCOM, такой шаг был предпринят "в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО".

"Это является разумной защитной мерой, которая подкрепляет нашу приверженность Пятой статье (Устава НАТО – прим. ред.) и никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций", – подчеркнул собеседник агентства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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