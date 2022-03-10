Военнослужащие ВВО совершенствуют мастерство владения оружием на новых тренажерных комплексах "Комбат"

ЦАМТО, 9 марта. Военнослужащие учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, приступили к занятиям на новых тренажерных комплексах "Комбат".

Теоретические и практические занятия проходят в специализированных классах и тирах на новых современных тренажерных комплексах "Комбат".

Военнослужащие учатся не только точно попадать в цели, но и отрабатывают интенсивность, скорость и быстроту своих действий в условиях максимально приближенных к боевым.

Особое внимание на занятиях обращается на владение не только стрелковым оружием, закрепленным за военнослужащими, но и на умение каждым из них в совершенстве владеть всеми видами оружия, начиная от разных типов стрелкового и заканчивая гранатометами.

Также новый общевойсковой тактический тренажер активно используется на занятиях по боевому слаживанию подразделений.

Тренажерный комплекс "Комбат" включает в себя инновационные средства создания реалистичной тактической обстановки, обеспечивающей необходимый уровень подготовки мотострелковых подразделений без расхода боеприпасов.

На интерактивном тренажере военнослужащие учатся вести бой, как с пешим противником, так и с колоннами его бронетехники на различном удалении, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.