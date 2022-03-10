Госдеп США рекомендует отправляющимся на Украину американцам заранее написать завещание

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Американский Госдеп выпустил новую рекомендацию для граждан США, желающих поехать на Украину. Новый документ советует перед отправкой сразу "писать завещание".

Ситуация на Украине не благоприятствует посещению ее территории американскими гражданами, но запретить ехать туда всякого рода авантюристам или наемникам ЧВК в Вашингтоне не могут, да и не хотят, если судить по последним заявлениям. Однако как-то показать заботу об отъезжающих на Украину надо, поэтому Госдеп выпустил новую рекомендацию.

Согласно документу, выезжающим на Украину американским гражданам рекомендуется перед отъездом сдать образцы ДНК, написать завещание, обсудить вопросы опеки над детьми, уход за домашними животными и даже озвучить свои пожелания насчет похорон. Ну и об остальных вопросах, которые могут потребовать решения, необходимо позаботиться заранее. Также перед отъездом необходимо разработать план экстренной эвакуации с Украины или обратиться по этому вопросу в "профильные организации".

Если вы в настоящее время не находитесь на Украине, но решили проигнорировать рекомендацию не въезжать на территорию Украины, вам следует рассмотреть возможность предпринять следующие шаги перед поездкой (...) составить завещание (...) оставить образцы ДНК вашему поставщику медицинских услуг на случай, если вашей семье понадобится доступ к ним

- говорится в рекомендации госдепартамента США.

Ранее Вашингтон призвал своих граждан в срочном порядке покинуть территорию Украины, назвав главными опасностями вооруженный конфликт и коронавирусную инфекцию.

Между тем российское Минобороны предупредило, что иностранные наемники, взявшие в руки оружие нам Украине, не будут иметь статус военнопленного со всеми вытекающими из этого последствиями.