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ЦАМТО

Премьер Польши Моравецкий: Варшава не готова самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 9 марта. Польша не готова самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Осло, отвечая на вопрос о поставках истребителей на Украину.

"Нужно подчеркнуть, что Польша не является стороной этой войны, и НАТО не является стороной этой войны. В этой связи решения относительно поставок наступательного оружия должны приниматься на уровне всего НАТО. Поэтому, собственно, мы готовы передать часть наших истребителей на авиабазу США в Германии "Рамштайн", но мы не готовы на какие-либо самостоятельные шаги", – сказал М.Моравецкий.

МИД Польши 8 марта сообщил, что республика готова передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение США и доставить их на авиабазу Рамштайн.

По открытым данным, Польша располагает 22 боевыми и 6 учебно-боевыми истребителями МиГ-29, отмечает агентство.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Кишиневе заявил, что США готовы продолжить оказывать Киеву военную помощь и рассматривают возможность помочь Польше, если та решит передать Украине истребители F-16. При этом издание Wall Street Journal сообщило, что США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29, взамен получив от США американские истребители F-16.

Пентагон, со своей стороны, не считает разумным предложение Польши использовать натовскую базу "Рамштайн" в Германии для отправки самолетов на Украину.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря американского минобороны Джона Кирби, США в контакте с правительством Польши относительно сделанных заявлений. И хотя Вашингтон считает, что решение о передаче самолетов, которыми владеет Польша, – это дело Варшавы, но ее предложение создает сложности, отметил Д.Кирби.

Перспектива отправки истребителей с базы США и НАТО в Германии "поднимает серьезные обеспокоенности для всего альянса", – заявил он.

"Мы продолжим консультации с Польшей и нашими союзниками по НАТО об этой проблеме и о логистических сложностях, которые она представляет, но мы не считаем предложение Польши разумным", – цитирует "РИА Новости" заявление Д.Кирби.

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Норвегия
Польша
США
Украина
Продукция
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Проекты
NATO
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