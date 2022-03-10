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Новейший лабораторный комплекс поступил на вооружение соединения РХБ защиты ВВО в Приамурье

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Военнослужащий подразделения РХБЗ
Военнослужащий подразделения РХБЗ.
Источник изображения: © Константин Морозов/ТАСС

ЦАМТО, 9 марта. На вооружение соединения РХБ защиты общевойсковой армии ВВО, дислоцированного в Амурской области, поступил новейший полевой лабораторный комплекс исследований КЛП-10.

Полевая лаборатория КЛП-10 состоит из нескольких автономных полевых модулей: биологического, химического и радиационного, которые размещены на базе автомобилей КамАЗ-6350 с колесной базой 8х8, обладающих повышенной проходимостью. Машины грузоподъемностью 10 т способны преодолевать брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

Комплекс позволяет проводить качественный и количественный анализ проб воздуха, воды, грунта и других объектов на наличие токсичных химикатов, радиоактивных веществ и биологически патогенных агентов.

Также комплекс оснащен модулем для обеспечения отдыха, приема пищи и санитарно-гигиенических нужд расчета лаборатории при выполнении им работ за пределами дислокации подразделения, что позволяет расчету в течение 10 суток действовать в автономном режиме.

Полевая лаборатория оснащена оборудованием для проведения ПЦР-анализов. Взятые комплексом пробы могут храниться и транспортироваться в отдельном модуле.

В ближайшее время личный состав пройдет дополнительную подготовку в одном из учебных центров Минобороны и приступит к освоению полевого лабораторного комплекса исследований, после чего расчеты КЛП-10 приступят к выполнению учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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