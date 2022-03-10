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Военное обозрение

Совет национальной безопасности Японии отказал Украине в поставках летального вооружения

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Источник изображения: topwar.ru

Япония все-таки отказала Украине в поставках вооружений, чего так добивался Киев. Особенно украинские власти настаивали на отправке на Украину ракет "земля-воздух", но вместо них получат каски и бронежилеты, в Токио решили отправить украинским военным средства защиты.

В конце февраля этого года Киев официально запросил у Токио поставку вооружений. В список своих "хотелок" украинская власть включила противотанковые комплексы, ракеты "земля-воздух" и боеприпасы. Японское правительство рассмотрело заявку Киева и решило вооружения не посылать, объяснив свой отказ японским законодательством, которое запрещает передачу третьим странам летального вооружения. Все дело в том, что хотя Япония и сняла в 2014 году запрет на экспорт вооружений в другие страны, но ввела жесткий регламент на поставки оружия, который запрещает передавать летальные вооружения странам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта.

Вместо ракет и ПТУР Киев получит нелетальное снаряжение для обеспечения защиты и быта военных ВСУ. Такое решение Совет национальной безопасности Японии в минувшую пятницу. Доставка будет осуществлена через территорию Польши, которая уже превратилась в логистический хаб НАТО по переброске на Украину вооружений и наемников.

Как пишет японская пресса, в среду из Японии курсом на Польшу вылетел транспортный самолет-заправщик Boeing KC-767, на борту которого размещена военная помощь для Украины. Согласно опубликованным данным, в нее вошли: бронежилеты, защитные шлемы, теплая одежда, палатки, фото- и видеокамеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы.

Ранее японские СМИ сообщили о группе японских добровольцев в количестве 70 человек, изъявивших желание отправиться на Украину воевать в составе так называемого "иностранного легиона". Пока информация о появлении на Украине японцев в Сети не появлялась.

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Польша
Украина
Япония
Компании
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Проекты
NATO
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