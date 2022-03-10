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Военное обозрение

США приняли решение о развёртывании в Польше зенитных комплексов Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

США отказываются вводить над Украиной "ограниченную бесполетную зону", как этого требовала группа отставных военных и чиновников, поскольку это грозит столкновением с Россией. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Выступая на брифинге, Псаки, отвечая на соответствующий вопрос пояснила, что "ограниченная бесполетная зона", введенная над определенными районами Украины, все равно требует сбивать российские самолеты, залетевшие туда, а это уже эскалация конфликта со стороны США и прямое столкновение с Россией. Вашингтон на это не пойдет.

Не получит Украина и зенитную систему "Железный купол", об этом уже сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд. По ее словам, развертывание этой системы на Украине потребует "больших ресурсов" и времени для обучения, поэтому такой вариант "неприемлем". Вместо этого в Вашингтоне пообещали подумать и предложить другие способы закрыть небо для российских самолетов.

Но две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot все-таки будут отслеживать "потенциальные угрозы" со стороны российской авиации, правда не с территории Украины, где их с большой вероятностью уничтожат, а с территории Польши. Решение об их развертывании уже принято.

По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу

- заявил представитель Европейского командования (EUCOM) Адам Миллер.

В США подчеркивают, что комплексы развертываются в Польше не против России, а для устранения "потенциальных угроз", т.е. "на всякий случай". При этом размещение ЗРК в Польше названо "разумным шагом", предпринятым для поддержки возможных наступательных операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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