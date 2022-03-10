Военную спецоперацию на Украине россияне сопроводили флешмобом

Могла ли специальная военная операция на Украине оставить жителей России равнодушными? На этот вопрос ответили сами люди, приведя во многих городах страны масштабные акции.

Так, в ночь на седьмое марта в Красноярске в окнах офисных и административных зданий, а также многоэтажек свет зажегся в форме буквы Z. Тем самым сибиряки поддержали бойцов Российской армии - как известно, латинская Z стала символом спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Такой символ можно было видеть в центре города на зданиях правительства Красноярского края, на гостинице "Красноярск" на улице Урицкого и "АМАКС Сити-отеля" на улице Александра Матросова.

Спецоперацию Вооруженных сил России на Украине своей акцией поддержали и горняки Кузбасса. На одном из угольных разрезов в виде буквы Z выстроились девять тяжелых карьерных самосвалов "БелАЗ". Общий вес символа превысил две тысячи тонн. Вслед за этим свою позицию обозначили работники предприятий, добывающих уголь подземным способом. "Недаром говорится, что шахтерское братство не зависит от цвета кожи, национальности и всего остального. Мы должны поддерживать друг друга в любой ситуации. Сейчас нашим родным ребятам - шахтерам Донбасса - очень непросто. Мы - за Донбасс!" - заявил бригадир Андрей Пацей. А проходчик Андрей Блинов добавил: "Да, мы, естественно, за них переживаем. Идет там такой же шахтер на работу, и когда его убивают националисты, это просто в голове не укладывается... Мы все шахтеры, Кузбасс и Донбасс солидарны, мы все друг за друга. Шахтеры - сплоченные люди". "Держитесь, Кузбасс всегда за вас!" - подытожили горняки.

А в Юрге в знак солидарности с военными выстроились зигзагом автобусы, управляемые водителями пассажирского транспортного предприятия. Здесь, как и в Кемерове, и Анжеро-Судженске, прошли автопробеги под флагами России и лозунгом "Своих не бросаем".

Автомобильным пробегом и видеошоу участников спецоперации поддержали и туляки. В стихийной акции - она была организована с помощью соцсетей буквально за ночь - приняли участие более 300 машин и около тысячи жителей города оружейников. Автомобилисты собрались на обширной парковке у парка "Патриот".

- Я приехала, чтобы поддержать наших военных на Украине, пусть все они вернутся домой живыми, - рассказала сидевшая за рулем желтого Opel Мария Новокшенова. - У меня у самой муж военный, я знаю, каково ждать, и что им там приходится пережить.

- Наши ребята исполняют свой долг, помогают соседям избавиться от негодяев во власти и нацистов в школах, - считает Сергей Меркулов. На акцию он прибыл на здоровенном красном пикапе. Все приехавшие автомобили украшены символами Z и V, а в их окнах были установлены российские флаги, знамена и штандарты родов войск. Преобладали, кстати, ВДВ.

На парковом здании появились фотографии с линии фронта, их застлал трехцветный дым - перед "Патриотом" выстроились полсотни молодых людей и привели в действие заготовленные шашки. Одновременно грянул гимн Российской Федерации. А по окончании акции ее участники расселись по машинам и отправились в пробег по Туле. Встречные автомобили приветствовали их сигналами и пропускали, а с тротуаров им махали и провожали прохожие.

Автопробег в поддержку спецоперации России на Украине поддержали и в Москве. Машины с флагами России и республик Донбасса двигались по Садовому кольцу под слоганом #СвоихНеБросаем. Автомобили - самые разномастные: от старых "жигулей" до дорогих "мерседесов". Колонна примерно из двух тысяч машин двигалась по Можайскому шоссе, Кутузовскому проспекту, выехала на Новый Арбат, а далее проследовала мимо здания МИД России. Финальной точкой автопробега стала Поклонная гора. Поддержало акцию и Подмосковье. Более чем 50 автомобилей с флагами России и символикой "Za победу" проехали, в частности, по территории Дмитрова и Яхромы. "В поддержку наших бойцов, в поддержку нашего президента! Дмитров с вами!" - прокомментировал акцию глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Антон Валагин (Москва) , Дмитрий Лапин (Красноярск) , Анна Полтавцева (Тула) , Юлия Потапова (Кемерово)