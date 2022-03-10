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Российская газета

Эксперт: Наемников уничтожат дистанционно

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Источник изображения: rg.ru

Американские и британские частные военные компании собирают на Украину самых отмороженных боевиков. Уже есть данные о появлении в Незалежной неонацистов из Британии, Польши, стран Балтии и даже из Бразилии, рассказывает военный эксперт Алексей Леонков


Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества":

- Американские и британские частные военные компании собирают на Украину самых отмороженных боевиков. Уже есть данные о появлении в Незалежной неонацистов из Британии, Польши, стран Балтии и даже из Бразилии. Можно с уверенностью говорить о том, что этим отморозкам абсолютно наплевать на жизни мирного населения. В первую очередь ради денег, а во вторую - ради своих нацистских убеждений эти люди не остановятся ни перед чем.

Украинское руководство, которое приглашает боевиков частных военных компаний и даже создает так называемый иностранный легион, должно нести полную ответственность за те преступления, которые они совершают и, к сожалению, будут совершать против мирного населения.

Сейчас, по разным данным, наемник на Украине получает от двух тысяч долларов в спокойные дни до пяти тысяч, если он участвует в активных боевых действиях. Украинское правительство вместо того, чтобы потратить эти деньги на помощь своему населению, отдает их для того, чтобы мирное население уничтожалось в городских боях. Именно наемники учат своих "братьев-неонацистов" с Украины прикрываться мирными жителями, чтобы спасти свои жизни. Такие действия являются военным преступлением.

Отмыться от этой грязи, когда всплывут все факты действий наемников в городах, и киевским властям, и их иностранным покровителям будет очень сложно.

Видимо, та клика, которая сейчас правит на Украине, также будет использовать наемников как свою личную гвардию, так как уверенности в лояльности собственной армии у них с каждым днем все меньше.

В принципе, наемники воюют на Украине уже восемь лет как минимум. Результаты этих действий можно видеть в разрушенном войной Донбассе. После переворота на Украине в 2014 году наемники тренировали националистические батальоны. Учили их ведению боев в городе, ведению диверсионной войны.

Удары по жилым объектам, больницам, школам - результаты такой "учебы". Специфика этого "обучения" сейчас ярко себя проявляет. Взятые в плен националисты рассказывают, что именно наемники обучали их переодеваться в гражданскую одежду и под видом мирных жителей наводить артиллерию на колонны военной техники. Также наемники обучали маскировке тяжелых вооружений в жилых кварталах.

Понятно, что российские военные церемониться с этим контингентом не собираются. У наших военных большой опыт противодействия наемникам, который накоплен в Чечне, Южной Осетии, Сирии. В прямое боестолкновение с ними вступать никто не будет. Этот контингент будет уничтожаться дистанционно. Артиллерией, авиацией, беспилотниками. Понятно, что сейчас будет сделан акцент на прикрытие передвижений тыловых колонн. Усилена охрана гуманитарных конвоев.Ведь боевики из ЧВК, как правило, атакуют не регулярные части, ведущие бои, а совершают налеты на тыловые подразделения.

Думаю, что после освобождения Мариуполя мы узнаем много нового о деятельности частных военных компаний на Украине из уст немногих выживших наемников, которые попали в плен. Немногих - это потому что, как правило, такой "контингент" в плен стараются не брать, а решать с ними все вопросы прямо на поле боя. И эти признания будут приговором кому-то из украинских властей.


Александр Степанов

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Страны
Бразилия
Польша
Сирия
Украина
Южная Осетия
Проекты
БПЛА
ЧВК
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