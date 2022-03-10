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Интерфакс-АВН

CERN приостановил сотрудничество с РФ

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Фото сухой сборки BSS в CERN
Фото сухой сборки BSS в CERN.
Источник изображения: http://www.technologiya.ru/

Париж. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) на чрезвычайной встрече, состоявшейся во вторник, приостановила сотрудничество с Российской Федерацией в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Статус наблюдателя Российской Федерации приостановлен до особого распоряжения. CERN не будет участвовать в новом сотрудничестве с РФ и ее институтами до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении CERN, опубликованном во вторник.

"CERN продолжит внимательно наблюдать за развитием ситуации, Совет готов принять очередные меры по мере необходимости на будущих встречах", - отмечается в документе.

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Россия
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