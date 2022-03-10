Время окружений: народные республики контролируют большую часть Донбасса

Подразделения Луганска и Донецка приближаются к главному оплоту донецкой группировки ВСУ

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик готовят окружение основных украинских сил и продвигаются в направлении городов Славянск и Краматорск. По словам экспертов, будущее украинских формирований в Донбассе в этой ситуации выглядит очень незавидным. Силы ДНР наступают с юга, а ЛНР — с северо-востока. В городской черте окруженного Мариуполя продолжаются столкновения подразделений ДНР и боевиков полка «Азов». По состоянию на 8 марта народные республики контролируют уже большую часть своей территории. Российские военные тем временем продолжают организовывать эвакуацию из осажденных украинских городов. С начала спецоперации из опасных районов было вывезено 174 тыс. человек.

Курс на Славянск

Во вторник войска народных республик Донбасса и России продолжали наступление. Российские вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная. Группировка ЛНР в течение этого же дня взяла под контроль населенные пункты Пудовка и Нижнее, рассказали в Минобороны РФ. Стоит отметить, что Пудовка находится всего в нескольких километрах к северу от города Северодонецка, который остается одним из последних узлов обороны ВСУ во всем Донбассе.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 8 марта объявил, что подразделения республики вошли в город Попасная — он располагается примерно в 60 км к северо-западу от Луганска и в 30 км на северо-восток от Горловки. По словам руководителя республики, сейчас в городе проводятся разминирование и другие работы, связанные с экстренными службами.

Накануне глава ЛНР сообщал, что большая часть республики взята под контроль, а ее войска окружают оставшиеся украинские укрепрайоны в ряде населенных пунктов — тяжелые бои шли в городах Лисичанск, Попасная, Северодонецк и Рубежное.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Подразделения Народной милиции ДНР к 8 марта установили контроль над населенными пунктами Оленовка, Польное и Южнодонбасское. Они продвигаются на север в направлении Красноармейска и Авдеевки, которые открывают выход на оплот донбасской группировки ВСУ — Краматорск и Славянск. Ранее «Известия» сообщали, что подразделения республик вышли к этим двум городам с других направлений. Славянск и Краматорск — города, которые в 2014 году время были центром донбасского сопротивления. Сегодня в Краматорске находится штаб ООС ВСУ.

— Оборона ВСУ ощутимо слабеет даже на самых ответственных направлениях, где они укреплялись годами, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — За вчерашний и сегодняшний день удалось добиться серьезных успехов. В ДНР фронт отодвинули от Донецка до Курахино. В ЛНР заняли город Попасная. Там формируется южная «клешня» для окружения группировки в Северодонецке и Лисичанске. Другую будут окружать в Славянске и Краматорске. Это классическая тактика. Один большой котел будут нарезать на несколько мелких и бить по очереди. Украинские силы под Донецком и Луганском уже не могут контратаковать, но и отступать они боятся, потому что за их колоннами сразу же начнет охотиться авиация. Но вечно сидеть в обороне они там не смогут. Кончатся и техника, и боеприпасы. Так что судьба этой группировки выглядит незавидной.

Но трудно сейчас и наступающим. Весна выдалась не по-южному холодной, да и черноземы еще не успели просохнуть, отметил эксперт.

Продолжаются бои в окруженном Мариуполе, где находятся боевики полка «Азов». К 8 марта войска ДНР установили контроль над районом Осоавиахим. Утром город оказался в числе тех, где был объявлен режим тишины и открыты коридоры для выхода беженцев. После того как время для эвакуации прошло, подразделения ДНР продвинулись еще примерно на километр, рассказали в российском военном ведомстве.

Как сообщили в Минобороны РФ, в течение дня бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожила 32 военных объекта, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационных станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения вооружения и военной техники.

Безлюдные коридоры

Во вторник, 8 марта, вооруженные силы России вновь прекратили огонь на ряде направлений, подготовили и предложили украинской стороне открыть 10 гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Из каждого города было предложено по два маршрута — один в направлении России, еще один — через подконтрольные киевским властям территории в Польшу, Молдавию и Румынию. Официальный Киев подтвердил только один — из города Сумы через Полтаву на границу с Польшей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По единственному работающему маршруту из Сум в Полтаву были эвакуированы 723 человека. Из них — 576 граждан Индии, 115 — Китая, 20 — Иордании и 12 — Туниса, отметил генерал-полковник.

— Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» более 4,5 млн мирных граждан, а также около 2 тыс. иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных националистами, — сообщил он.

Россия без участия Киева за сутки эвакуировала из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик 5334 мирных жителя, из которых 781 ребенок. Всего же с начала проведения специальной военной операции эвакуировано уже более 174 тыс. человек, из них — 44 250 детей, сообщили генерал-полковник. По его словам, без участия Киева завершается и гуманитарная операция по эвакуации иностранцев из опасных районов Херсонской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

Не работали гумкоридоры и на территории ДНР.

— Мы открыли гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи, на данный момент никто не вышел. Националисты, которые контролируют Мариуполь в полном объеме, а Волноваху частично, мешают гражданскому населению покинуть тот ужас, в котором они живут уже последнюю неделю, — сообщил 8 марта заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, украинские националисты не позволяют покинуть зону боевых действий жителям Краматорска, Дзержинска и Угледара. Они поставили под удар школы, детсады, больницы, оборудовав там казармы и огневые точки, заявил Басурин.

Представители киевской власти и мэры городов получили установки не допустить эвакуацию людей в Россию, отметил Михаил Мизинцев.

— Хотелось бы напомнить украинской стороне, что в нашей базе данных с учетом истекших суток документально обработано уже 2 млн 541 тыс. 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев с просьбами спасти и эвакуировать их из 1917 населенных пунктов Украины, — заявил генерал.

Также он обратил внимание, что база содержит имена, фамилии и адреса людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, рассказы о тяжелой гуманитарной обстановке, об убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах, чинимых националистами. Из опасения расправ над людьми РФ пока не может передать Украине эту информацию.

Пункты пропуска на территории Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии и Румынии оказались не готовы к приему эвакуирующихся с Украины. Для беспрепятственного пересечения границы украинские пограничники требуют взятки $1,5–5 тыс. Очереди растянулись до 40 км, а время прохождения превышает двое суток, также отметил генерал-полковник.

Минобороны России сейчас проводит и широкомасштабную гуманитарную операцию. На Украину доставлено 946 т гуманитарного груза — в первую очередь это предметы первой необходимости, медикаменты и продукты. В населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках было проведено 132 акции, где мирным жителям раздавали гуманитарную помощь. Кроме того, в России работают более 9 тыс. пунктов временного размещения.

Роман Крецул