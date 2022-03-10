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Военно-промышленный курьер

Токио не собирается ссориться с Россией

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Источник изображения: vpk-news.ru

Япония на данный момент не рассматривает какие-либо меры в отношении российских дипломатов в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, об этом заявил министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси в ходе парламентских дебатов.

«Что касается озвученных мер, то они связаны с разрывом дипломатических отношений. На данный момент, пока нет каких-либо особых обстоятельств, мы не рассматриваем», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В начале марта США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата.

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Страны
Россия
США
Украина
Япония
Компании
ООН
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